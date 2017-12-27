У Китаї встановили фігуру собаки із зачіскою Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Біля торгового центру китайського міста Тайюань встановили фігуру собаки, яка схожа на американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляється в Twitter People's Daily China, передає УНН.
У собаки притаманна Трампу зачіска, піднятий вгору вказівний палець і червона краватка.
Фігуру встановили напередодні нового Року собаки за східним календарем, який настане 18 лютого 2018 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре опинився під шквалом критики з боку американських журналістів після того, як розмістив на сторінці в Twitter запис одного зі своїх прихильників, який супроводжувало зображення підошви черевика глави держави з логотипом телекомпанії CNN у плямі крові.