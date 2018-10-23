У Китаї відкрили найдовший у світі морський міст
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін офіційно відкрив найдовший у світі морський міст Гонконг - Чжухай - Макао через дев'ять років після початку будівництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Включаючи під'їзні шляхи, міст простягається на 55 км і з'єднує Гонконг з Макао і материковим китайським містом Чжухай.
Міст коштував близько 20 млрд дол., і в процесі його будівництва було кілька затримок.
За словами чиновників, будівництво супроводжувалося проблемами з безпекою - загинули щонайменше 18 робітників.
Сі Цзіньпін разом з лідерами Гонконгу і Макао у вівторок відвідав церемонію відкриття моста, яка відбулася в Чжухаї.
Міст відкриється для регулярного руху в середу.
Нагадаємо, у вересні в Китаї ввели в експлуатацію високошвидкісну залізницю від Гуанчжоу в Гонконг.