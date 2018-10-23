У Китаї відкрили найдовший у світі морський міст

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін офіційно відкрив найдовший у світі морський міст Гонконг - Чжухай - Макао через дев'ять років після початку будівництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.