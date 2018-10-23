В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

Включая подъездные пути, мост простирается на 55 км и соединяет Гонконг с Макао и материковым китайским городом Чжухай.

Мост стоил около 20 млрд долл., и в процессе его строительства было несколько задержек.

По словам чиновников, строительство сопровождалось проблемами с безопасностью - погибли по меньшей мере 18 рабочих.

Си Цзиньпин вместе с лидерами Гонконга и Макао во вторник посетил церемонию открытия моста, которая состоялась в Чжухае.

Мост откроется для регулярного движения в среду.

Напомним, в сентябре в Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу от Гуанчжоу в Гонконг.