В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Китая Си Цзиньпин официально открыл самый длинный в мире морской мост Гонконг - Чжухай - Макао через девять лет после начала строительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Включая подъездные пути, мост простирается на 55 км и соединяет Гонконг с Макао и материковым китайским городом Чжухай.
Мост стоил около 20 млрд долл., и в процессе его строительства было несколько задержек.
По словам чиновников, строительство сопровождалось проблемами с безопасностью - погибли по меньшей мере 18 рабочих.
Си Цзиньпин вместе с лидерами Гонконга и Макао во вторник посетил церемонию открытия моста, которая состоялась в Чжухае.
Мост откроется для регулярного движения в среду.
Напомним, в сентябре в Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу от Гуанчжоу в Гонконг.