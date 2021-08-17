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У Китаї видалили кілька тисяч акаунтів соцмереж фанатів

У Китаї видалили кілька тисяч акаунтів соцмереж фанатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Нераціональна та небажана поведінка фанатів в Інтернеті в Китаї заважає соціально-економічному та культурному порядку. Китайські регулятори закрили понад 4000 незаконних акаунтів у соцмережах. Пр оце пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Слідувати зіркам — це особистий вибір, але це не повинно перетинати меж і кордонів”, — йдеться у коментарі.

Деталі

У ньому йдеться, що китайські регулятори досягли певних успіхів у “виправленні небажаної культури шанувальників”, закривши понад 4000 незаконних акаунтів у соцмережах, видаливши понад 150 000 фрагментів, де, за їхніми словами, була шкідлива ​​інформація, а також закрили групи та теми для обговорення.

У Китай вважають, що болівальники представляють значний виклик управлінню з огляду на “переплетені ланцюжки капіталу та інтересів”, а також “небажані тенденції”, включаючи поклоніння грошам, зауваживши, що групи фанатів переважно складаються з підлітків.

Нагадаємо

Китай посилив правила проведення розміщення акцій за кордоном для ІТ-гігантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook назвав необгрунтованими слова Байдена про те, що соцмережі “вбивають”

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