У Китаї видалили кілька тисяч акаунтів соцмереж фанатів

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“Слідувати зіркам — це особистий вибір, але це не повинно перетинати меж і кордонів”, — йдеться у коментарі.

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У ньому йдеться, що китайські регулятори досягли певних успіхів у “виправленні небажаної культури шанувальників”, закривши понад 4000 незаконних акаунтів у соцмережах, видаливши понад 150 000 фрагментів, де, за їхніми словами, була шкідлива ​​інформація, а також закрили групи та теми для обговорення.

У Китай вважають, що болівальники представляють значний виклик управлінню з огляду на “переплетені ланцюжки капіталу та інтересів”, а також “небажані тенденції”, включаючи поклоніння грошам, зауваживши, що групи фанатів переважно складаються з підлітків.

Нагадаємо

Китай посилив правила проведення розміщення акцій за кордоном для ІТ-гігантів.

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