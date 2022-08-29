У Китаї в небі спостерігали незвичайну “перламутрову хмару”

Деталі

Природа не перестає дивувати людей різними явищами. Недавно людям в Китаї пощастило стати свідком чогось, що справді заворожуючого. Хмари на цьому відео здаються веселковою короною. Жителі міста були приголомшені.

“Це божевілля. Ніби у веселки та хмари народилася дитина“, - написав один із користувачів.

Як пише видання Timesnownews, такі хмари називають – “Пілеуси“. Райдужну хмару можна побачити, коли сонячне світло переливається між краплями та кристалами льоду в хмарі.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE