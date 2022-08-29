У Китаї в небі спостерігали незвичайну “перламутрову хмару”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У китайському місті Хайкоу в провінції Хайнань очевидці спостерігали незвичайну хмару, яку називають “перламутрову”. Очевидці поділилися відео у Twitter, пише УНН.
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Природа не перестає дивувати людей різними явищами. Недавно людям в Китаї пощастило стати свідком чогось, що справді заворожуючого. Хмари на цьому відео здаються веселковою короною. Жителі міста були приголомшені.
“Це божевілля. Ніби у веселки та хмари народилася дитина“, - написав один із користувачів.
Як пише видання Timesnownews, такі хмари називають – “Пілеуси“. Райдужну хмару можна побачити, коли сонячне світло переливається між краплями та кристалами льоду в хмарі.
Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE— Sunlit Rain (@Earthlings10m) August 26, 2022