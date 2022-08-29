В Китае в небе наблюдали необычное "перламутровое облако"

Детали

Природа не перестает удивлять людей разными явлениями. Недавно людям в Китае посчастливилось стать свидетелем чего-то действительно завораживающего. Облака на этом видео кажутся радужной короной. Жители города были ошеломлены.

“Это безумие. Как будто у радуги и облака родился ребенок“, - написал один из пользователей.

Как пишет издание Timesnownews, такие облака называют – “Пилеусы“. Радужное облако можно увидеть, когда солнечный свет переливается между каплями и кристаллами льда в облаке.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE