В Китае в небе наблюдали необычное "перламутровое облако"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В китайском городе Хайкоу в провинции Хайнань очевидцы наблюдали необычное облако, которое называют “перламутровым”. Очевидцы поделились видео в Twitter, пишет УНН.
Детали
Природа не перестает удивлять людей разными явлениями. Недавно людям в Китае посчастливилось стать свидетелем чего-то действительно завораживающего. Облака на этом видео кажутся радужной короной. Жители города были ошеломлены.
“Это безумие. Как будто у радуги и облака родился ребенок“, - написал один из пользователей.
Как пишет издание Timesnownews, такие облака называют – “Пилеусы“. Радужное облако можно увидеть, когда солнечный свет переливается между каплями и кристаллами льда в облаке.
Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE—Sunlit Rain (@Earthlings10m) August 26, 2022