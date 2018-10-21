У Китаї унаслідок аварії вантажного судна зникли безвісти 11 осіб

"Судно, що перевозило пісок, зазнало аварії в районі Хулудао, провінції Ляонін на північному сході Китаю.Одинадцять членів екіпажу були на кораблі. В даний час їх місцезнаходження невідомо. Триває рятувальна робота", - сказано у повідомлені.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Корабель-привид" сів на мілину біля берегів М'янми



Як повідомляв УНН, 18 серпня Міністерство закордонних справ Грузії повідомило про те, що пропав корабель під панамським прапором, на якому перебувають 17 грузинських моряків. За даними відомства, зв'язок з судном Pantelena IMO 9321469, що перевозить нафту, був втрачений 14 серпня. Востаннє контакт був зафіксований біля західного узбережжя Африки, в Гвінейській затоці.