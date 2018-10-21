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У Китаї унаслідок аварії вантажного судна зникли безвісти 11 осіб

У Китаї унаслідок аварії вантажного судна зникли безвісти 11 осіб

Київ • УНН

 • 7109 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На північному сході Китаю унаслідок аварії судна, безвісти зникли 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на China Daily News.

"Судно, що перевозило пісок, зазнало аварії в районі Хулудао, провінції Ляонін на північному сході Китаю.Одинадцять членів екіпажу були на кораблі. В даний час їх місцезнаходження невідомо. Триває рятувальна робота", - сказано у повідомлені. 

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Як повідомляв УНН, 18 серпня Міністерство закордонних справ Грузії повідомило про те, що пропав корабель під панамським прапором, на якому перебувають 17 грузинських моряків. За даними відомства, зв'язок з судном Pantelena IMO 9321469, що перевозить нафту, був втрачений 14 серпня. Востаннє контакт був зафіксований біля західного узбережжя Африки, в Гвінейській затоці.

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