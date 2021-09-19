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У Китаї показали дитинчат-близнюків великої панди

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Брати-близнюки великої панди, які народилися в зоопарку муніципалітету Чунцин на південному заході Китаю, почали приймати відвідувачів. Про це пише Xinhua, передає УНН.

Деталі

Самка панди на ім'я "Мангзай" народила їх 10 червня.

"Великі панди часто вибирають для годування тільки більш сильного з близнюків, - повідомив технічний директор по догляду за тваринами в зоопарку Чунцина Інь Яньцян. - Щоб забезпечити виживання цих двох, ми провели штучне вигодовування: один був вирощений мамою-пандою, а інший - штучно вирощений в дитячій коробці. Ми регулярно міняли їх місцями, щоб дозволити їм обом насолоджуватися грудним молоком".

Брати добре ростуть завдяки спільним зусиллям.

"Старше дитинча зараз важить 6 060 грамів, а молодше - 5 680 грамів, - сказав Інь, додавши, що у близнюків різні особистості. - Старший брат активніший і пильний, а молодше дитинча м'якше і тихіше".

Зоопарк запропонував публіці обрати імена дитинчат панди.

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