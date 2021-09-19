У Китаї показали дитинчат-близнюків великої панди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Брати-близнюки великої панди, які народилися в зоопарку муніципалітету Чунцин на південному заході Китаю, почали приймати відвідувачів. Про це пише Xinhua, передає УНН.
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Самка панди на ім'я "Мангзай" народила їх 10 червня.
"Великі панди часто вибирають для годування тільки більш сильного з близнюків, - повідомив технічний директор по догляду за тваринами в зоопарку Чунцина Інь Яньцян. - Щоб забезпечити виживання цих двох, ми провели штучне вигодовування: один був вирощений мамою-пандою, а інший - штучно вирощений в дитячій коробці. Ми регулярно міняли їх місцями, щоб дозволити їм обом насолоджуватися грудним молоком".
Брати добре ростуть завдяки спільним зусиллям.
"Старше дитинча зараз важить 6 060 грамів, а молодше - 5 680 грамів, - сказав Інь, додавши, що у близнюків різні особистості. - Старший брат активніший і пильний, а молодше дитинча м'якше і тихіше".
Зоопарк запропонував публіці обрати імена дитинчат панди.