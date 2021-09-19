В Китае показали детенышей-близнецов большой панды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Братья-близнецы большой панды, родившиеся в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая, начали принимать посетителей. Об этом пишет Xinhua, передает УНН.
Детали
Самка панды по имени "Мангзай" родила их 10 июня.
"Большие панды часто выбирают для кормления только более сильного из близнецов, - сообщил технический директор по уходу за животными в зоопарке Чунцына Инь Яньцян. - Чтобы обеспечить выживание этих двух, мы провели искусственное вскармливание: один был выращен мамой-пандой, а другой - искусственно выращенный в детской коробке. Мы регулярно меняли их местами, чтобы позволить им обоим наслаждаться грудным молоком".
Братья хорошо растут благодаря совместным усилиям.
"Старший детеныш сейчас весит 6 060 граммов, а младший - 5 680 граммов, - сказал Инь, добавив, что у близнецов разные личности. - Старший брат активный и пристальный, а младший детеныш мягче и тише".
Зоопарк предложил публике выбрать имена детенышей панды.