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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128833 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120679 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118233 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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В Китае показали детенышей-близнецов большой панды

В Китае показали детенышей-близнецов большой панды

Киев  •  УНН

 • 68371 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Братья-близнецы большой панды, родившиеся в зоопарке муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая, начали принимать посетителей. Об этом пишет Xinhua, передает УНН.

Детали

Самка панды по имени "Мангзай" родила их 10 июня.

"Большие панды часто выбирают для кормления только более сильного из близнецов, - сообщил технический директор по уходу за животными в зоопарке Чунцына Инь Яньцян. - Чтобы обеспечить выживание этих двух, мы провели искусственное вскармливание: один был выращен мамой-пандой, а другой - искусственно выращенный в детской коробке. Мы регулярно меняли их местами, чтобы позволить им обоим наслаждаться грудным молоком".

Братья хорошо растут благодаря совместным усилиям.

"Старший детеныш сейчас весит 6 060 граммов, а младший - 5 680 граммов, - сказал Инь, добавив, что у близнецов разные личности. - Старший брат активный и пристальный, а младший детеныш мягче и тише".

Зоопарк предложил публике выбрать имена детенышей панды.

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