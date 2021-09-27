У Китаї обмежать кількість абортів "з немедичною метою"

Деталі

Незважаючи на те, що Китай залишається найгустонаселенішою країною у світі, останній перепис засвідчив, що зростання населення з 2011 до 2020 року було найповільнішим з 1950-х років. Погнозують, що за кілька років воно сповільниться ще більше. Саме тому після спроб обмежити зростання китайського населення уряд вводить нову політику, спрямовану на зростання народжуваності. Відтепер у країні скоротять кількість абортів, які роблять не через медичні показання.

Крім того, у червні в Китаї заявили, що всі пари можуть мати трьох дітей замість двох. А 2018 року провінція Цзянси випустила керівні принципи, згідно з якими жінки на терміні вагітності понад 14 тижнів має отримати дозвіл від трьох медичних працівників, щоб перервати вагітність. Також цього самого року Органи охорони здоров’я попередили, що використання абортів для припинення небажаної вагітності завдає шкоди жіночому тілу й зумовлює безпліддя.

Додамо

Протягом останніх кількох десятиліть переривання вагітності використовували в Китаї як засіб контрацепції, щоб стримувати зростання населення. Згідно з державною статистикою, з 1971 до 2013 року лікарі в Китаї зробили 336 млн абортів. А вибіркові аборти за статевою ознакою були звичайним явищем, тому в країні фіксують величезний гендерний дисбаланс: чоловіків на 30 млн більше, ніж жінок.

Нагадаємо

Більшість жителів Сан-Марино на референдумі, який відбувся 26 вересня, проголосували за легалізацію абортів.