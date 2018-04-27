У Китаї напали на школу: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
В результаті інциденту 7 осіб загинуло та 12 постраждало.
За наявною інформацією, напад був раптовим і стався в момент, коли діти направлялися зі школи додому близько 18.10 за місцевим часом (13.10 мск).
На даний момент нападник затриманий. Причини, що спонукали його до злочину, поки що невідомі.
Постраждалі діти доставлені в лікарню, їм надається медична допомога.
Як повідомляв УНН, в Стерлітамаку в російській Республіці Башкортостан школяр напав з ножем на однокласниць, а потім влаштував пожежу в школі.
За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамак зайшов в кабінет інформатики, де знаходилися його однокласники та наявним при собі ножем порізав руку однієї учениці, завдав ножове поранення вчителю.