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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Китаї напали на школу: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

У Китаї напали на школу: є загиблі

В результаті інциденту 7 осіб загинуло та 12 постраждало.

За наявною інформацією, напад був раптовим і стався в момент, коли діти направлялися зі школи додому близько 18.10 за місцевим часом (13.10 мск).

На даний момент нападник затриманий. Причини, що спонукали його до злочину, поки що невідомі.

Постраждалі діти доставлені в лікарню, їм надається медична допомога.

Як повідомляв УНН, в Стерлітамаку в російській Республіці Башкортостан школяр напав з ножем на однокласниць, а потім влаштував пожежу в школі.

За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамак зайшов в кабінет інформатики, де знаходилися його однокласники та наявним при собі ножем порізав руку однієї учениці, завдав ножове поранення вчителю.

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