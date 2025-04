У Китаї кардинально змінили кінцівку культового фільму “Бійцівський клуб”: це викликало обурення серед шанувальників

Деталі

Шанувальники кіно помітили, що версія фільму з Бредом Пітом та Едвардом Нортоном на стримінговій платформі Tencent Video, була перероблена, через що вся анархістська суть стрічки повністю зникла.

У заключних сценах оригіналу персонаж Нортона вбиває своє уявне альтер-его Тайлера Дердена, а потім спостерігає, як вибухають кілька будівель.

В переробленій версії герой Нортона все ще вбиває Дердена, але сцену вибуху будівлі замінено чорним екраном з написом: “Поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби, а Тайлера заарештували та відправили до психлікарні, з якої він вийшов у 2012 році”.

Додамо

Автор роману “Бійцівський клуб” Чак Поланік саркастично відреагував на китайську цензуру, написавши, що тепер “у Китаї в усіх щасливий кінець”.

Have You Seen This Sh*t?

This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!



https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI

— Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk) January 25, 2022