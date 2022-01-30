У Китаї кардинально змінили кінцівку культового фільму “Бійцівський клуб”: це викликало обурення серед шанувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Китаї кінцівку фільму Девіда Фінчера 1999 року “Бійцівський клуб” замінили. Тепер все закінчується потраплянням головного героя до психлікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Шанувальники кіно помітили, що версія фільму з Бредом Пітом та Едвардом Нортоном на стримінговій платформі Tencent Video, була перероблена, через що вся анархістська суть стрічки повністю зникла.
У заключних сценах оригіналу персонаж Нортона вбиває своє уявне альтер-его Тайлера Дердена, а потім спостерігає, як вибухають кілька будівель.
В переробленій версії герой Нортона все ще вбиває Дердена, але сцену вибуху будівлі замінено чорним екраном з написом: “Поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби, а Тайлера заарештували та відправили до психлікарні, з якої він вийшов у 2012 році”.
Додамо
Автор роману “Бійцівський клуб” Чак Поланік саркастично відреагував на китайську цензуру, написавши, що тепер “у Китаї в усіх щасливий кінець”.
Have You Seen This Sh*t?
This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!
https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI