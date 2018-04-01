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У Китаї для контрабанди смартфонів використовували дрони

У Китаї для контрабанди смартфонів використовували дрони

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Митна служба Китаю затримала групу контрабандистів, які незаконно ввозили до країни смартфони iPhone за допомогою дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

У повідомленні вказано, що контрабандисти незаконно ввезли техніки на суму близько 80 мільйонів доларів. Китайські митники повідомили, що підозрювані перевозили до 15 тисяч пристроїв за одну ніч.

Ввезення телефонів відбувалось через кордон з Гонконгу в сусіднє місто Шеньчжень. Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю.

Співробітники митниці повідомили, що це перший випадок у їхній діяльності, коли дрони використали для контрабанди смартофонів.

За даними правоохоронців, зловмисники прикріплювали до безпілотника невеликі сумки з смартфонами, які переправляли у Шеньчжень.

Як повідомляв УНН, китайські фахівці розробляють літальний апарат змінюваної конфігурації, надихнувшись будовою бджіл.

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