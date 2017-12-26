У Китаї будують прозорі дороги, які будуть заряджати електрокари
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Китаї будують дороги із сонячними батареями, що можуть заряджати електромобілі бездротовим способом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Electronic.
Зазначають, що це вже другий проект під назвою “Сонячний проїзд” на частині автостради Цзинань, який становить 1,6 км.
Техніка будівництва передбачає прозорий бетон над шаром сонячних панелей. Зазначають, що будівництво вже завершено і очікується з’єднання з мережею.
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“Сонячна” автострада в місті Цзинань складається з трьох шарів. Верхній шар — це прозорий бетон, що має аналогічні структурні властивості зі стандартним асфальтом. Центральний шар — це сонячні панелі, вказані як “вагові підшипники”. Нижній шар — це відокремлення сонячних панелей від вогкої землі під ними. Дорога буде досить довговічною для проїзду як великого так і середнього за розмірами транспортного засобу," — зазначають на сайті.
Крім того, “сонячна” дорога зможе забезпечувати інформаційну підтримку транспортних засобів.
З фотографій можна побачити, що сонячні батареї покриті плівкою, щоб захистити їх від зовнішніх подразників.