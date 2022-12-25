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У Китаї 18 шахтарів опинилися під завалами на золотій копальні

У Китаї 18 шахтарів опинилися під завалами на золотій копальні

Київ • УНН

 • 370526 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. 18 людей опинилися під завалами внаслідок обвалу на золотому руднику в Сіньцзяні (Китай). Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Вісімнадцять шахтарів опинилися під завалами внаслідок обвалу, що стався на одній із золотих копалень в Ілі-Казахському автономному окрузі Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю.

У момент НП під землею перебували загалом сорок людей. Внаслідок рятувальної операції двадцять двох із них вдалося благополучно евакуювати.

В даний час рятувальники намагаються визволити шахтарів, що залишилися.

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