У Китаї 18 шахтарів опинилися під завалами на золотій копальні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. 18 людей опинилися під завалами внаслідок обвалу на золотому руднику в Сіньцзяні (Китай). Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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Вісімнадцять шахтарів опинилися під завалами внаслідок обвалу, що стався на одній із золотих копалень в Ілі-Казахському автономному окрузі Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю.
У момент НП під землею перебували загалом сорок людей. Внаслідок рятувальної операції двадцять двох із них вдалося благополучно евакуювати.
В даний час рятувальники намагаються визволити шахтарів, що залишилися.