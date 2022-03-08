У Киргизстані штрафують водіїв з наклеєним знаком "Z" на авто
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У столиці Киргизстану Бішкеку штрафують водіїв, які приклеїли на свої автомобілі наліпки з літерою "Z" на знак підтримки російських окупантів. Про це повідомив прессекретар патрульної служби міліції Бішкека Байкази Айтікул уулу, інформує "Радио Азаттык", передає УНН.
Деталі
З порушників стягують штраф у 5,5 тис. сомів (понад 1800 грн), а машину відправляють на штрафстоянку.
"На авто забороняється наносити наліпки, які не мають відповідних дозволів та ліцензій", — заявив Айтікул уулу.
Раніше Айтікул уулу опублікував у Twitter знімки одного автомобіля, з якого було знято наліпку.
Бул мыйзамга каршы келет. Мындай атайын чаптап алгандардын баары сыйрылат. pic.twitter.com/15CKgiOVln— Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) March 4, 2022