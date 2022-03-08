В Кыргызстане штрафуют водителей с наклеенным знаком "Z" на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В столице Кыргызстана Бишкеке штрафуют водителей, которые приклеили на свои автомобили наклейки с буквой "Z" в знак поддержки российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной службы милиции Бишкека Байкази Айтикул уулу, передает "Радио Азаттык", пишет УНН.
Детали
С нарушителей взимают штраф в 5,5 тыс. сомов (свыше 1800 грн), а машину отправляют на штрафстоянку.
"На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий", — заявил Айтикул уулу.
Ранее Айтикул уулу опубликовал в Twitter снимки одного автомобиля, с которого была снята наклейка.
Бул мыйзамга каршы келет. Мындай атайын чаптап алгандардын баары сыйрылат.pic.twitter.com/15CKgiOVln— Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul)March 4, 2022