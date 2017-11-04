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У Киргизстані порушили справу щодо екс-кандидата в президенти

У Киргизстані порушили справу щодо екс-кандидата в президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Генеральна прокуратура Киргизстану порушила кримінальну справу щодо екс-кандидата в президенти країни Омурбека Бабанова за публічні заклики до повалення конституційного ладу під час передвиборної агітації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу генеральної прокуратури Киргизької Республіки.

"Генеральна прокуратура Киргизької Республіки порушила кримінальну справу стосовно депутата Жогорку Кенеша Киргизької Республіки Бабанова Омурбека Токтогуловича та інших осіб за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 297 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу) і частиною 1 статті 299 (розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу КР", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, під час передвиборної агітації на півдні республіки 28 вересня, виступаючи перед виборцями Ошської області республіки, О.Бабанов допустив висловлювання, які були сприйняті частиною населення як націоналістичні заклики.

"Виступаючи перед присутніми з публічною промовою, О.Бабанов, з метою отримання голосів узбецької частини населення, висловив думку про утиск прав осіб узбецької національності, про нібито існуючу національну нерівність в країні і тиск на осіб узбецької національності з боку державних органів, після чого закликав їх активно чинити опір цим положенням", - пояснили в генпрокуратурі республіки.

Нагадаємо, в Киргизстані у ДТП загинув віце-прем'єр-міністр країни Темір Джумакадиров.

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