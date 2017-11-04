В Киргизстане возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты

"Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бабанова Омурбека Токтогуловича и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 297 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и частью 1 статьи 299 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) Уголовного кодекса КР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время предвыборной агитации на юге республики 28 сентября, выступая перед избирателями Ошской области республики, О.Бабанов допустил высказывания, которые были восприняты частью населения как националистические призывы.

"Выступая перед собравшимися с публичной речью, О.Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению", - обьяснили в генпрокуратуре республики.

Напомним, в Киргизии в ДТП погиб вице-премьер-министр страны Темир Джумакадыров.