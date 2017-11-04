В Киргизстане возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60844 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129201 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107458 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108137 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100969 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105710 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киргизстане возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты

В Киргизстане возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты

Киев  •  УНН

 • 9191 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Киргизстана возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Омурбека Бабанова за публичные призывы к свержению конституционного строя во время предвыборной агитации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

"Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бабанова Омурбека Токтогуловича и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 297 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и частью 1 статьи 299 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) Уголовного кодекса КР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время предвыборной агитации на юге республики 28 сентября, выступая перед избирателями Ошской области республики, О.Бабанов допустил высказывания, которые были восприняты частью населения как националистические призывы.

"Выступая перед собравшимися с публичной речью, О.Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению", - обьяснили в генпрокуратуре республики.

Напомним, в Киргизии в ДТП погиб вице-премьер-министр страны Темир Джумакадыров.

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