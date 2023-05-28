У кількох областях України пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. У кількох областях України пролунали вибухи. Про це пишуть ЗМІ, передає УНН.
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Так, про звуки вибухів повідомили мешканці Київської, Житомирської, Сумської областей, та міста Києва.
Тим часом, у КМВА написали про повторну роботу ППО у столиці.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Київській міській військовій адміністрації вже повідомляли про роботу ППО на підступах до Києва. У КОВА зазначали про загрозу застосування ворожих дронів у Київській області.