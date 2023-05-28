В нескольких областях Украины прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. В нескольких областях Украины прогремели взрывы. Об этом пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Так, о звуках взрывов сообщили жители Киевской, Житомирской, Сумской областей, и города Киева.
Тем временем, в КГВА написали о повторной работе ПВО в столице.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
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В Киевской городской военной администрации уже сообщали о работе ПВО на подступах к Киеву. В КОВА отмечали об угрозе применения вражеских дронов в Киевской области.