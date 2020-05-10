У кількох містах Німеччини протестували проти карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Одразу в кількох містах Німеччини тисячі людей вийшли в суботу, 9 травня, на демонстрацію проти обмежень, запроваджених для протидії стрімкому поширенню коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.
Мирні акції протесту відбулися зокрема в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті.
Найчисельнішою акцією стала демонстрація в Штутгарті. Тут на вулиці вийшло багато тисяч мітингарів. У місцевій поліції повідомили журналістам, що захід зібрав чимало людей, хоч і не надали точної інформації про кількість учасників. Раніше міська влада обмежила максимальну допустиму кількість учасників такої акції 10 тисячами.
Тим часом під час акції в центрі Берліна поліція затримала кілька десятків учасників за недотримання необхідних правил. Ця демонстрація, що зібрала кілька сотень осіб, не була санкціонована владою.
Нагадаємо, суди в Німеччині отримали близько тисячі скарг на карантин.