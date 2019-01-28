У ході зіткнення в Мексиці загинуло 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули, ще двоє були поранені в результаті зіткнення між двома групами озброєних осіб в штаті Герреро на півдні Мексики. Про це повідомили урядові джерела в неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Представник служби безпеки штату повідомив, що перестрілка сталася близько 15:00 в неділю. За словами очевидців, дві групи озброєних осіб назвали себе громадськими поліцейськими, і перестрілка продовжувалась дві години.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті вибуху в Мексиці зросла до 107 осіб.
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