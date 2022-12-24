У Херсоні знову лунають вибухи: у соцмережах повідомляють про обстріл запалювальними снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Херсон знову під обстрілом. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у місті лунають вибухи, ймовірно, ворог веде обстріл запалювальними снарядами. Офіційної інформації наразі немає, передає УНН.
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Після 16.15 у соцмережах почали з'являтись повдіомлення про нові вибухи у Херсоні.
Спершу місцеві Telegram-канали повідомляли, що ворог веде обстріл з "Градів", а згодом і про запалювальні снаряди, які провокують пожежі.
Офіційної інформації наразі немає. Місцева та обласна влада не коментували інформацію про вибухи.
Нагадаємо
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.
Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.