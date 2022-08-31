У Херсоні повідомляють про звуки вибухів

Деталі

Кореспонденти Суспільного та місцеві Telegram канали повідомляють про звуки вибухів у Херсоні. Після оголошення повітряної тривоги у місті, почали надходити інформація про вибухи.

Наразі офіційного підтвердження від місцевої влади - немає.

Додамо

Повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Луганській областях.