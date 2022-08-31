У Херсоні повідомляють про звуки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Кореспонденти Суспільного та місцеві Telegram канали повідомляють про звуки вибухів у Херсоні. Про це інформує УНН.
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Кореспонденти Суспільного та місцеві Telegram канали повідомляють про звуки вибухів у Херсоні. Після оголошення повітряної тривоги у місті, почали надходити інформація про вибухи.
Наразі офіційного підтвердження від місцевої влади - немає.
Додамо
Повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Луганській областях.