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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Херсоні окупаційна влада шукає "спеціалістів", які могли б працювати на захоплених підприємствах

У Херсоні окупаційна влада шукає "спеціалістів", які могли б працювати на захоплених підприємствах

Київ • УНН

 • 173480 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Херсоні окупаційна влада, не маючи підтримки населення шукає "спеціалістів", які могли б працювати на захоплених підприємствах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Деталі

Як зазначається, для цього російські окупанти навіть "відновили роботу" в захопленому ними Центрі зайнятості.

"А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване "військово-патріотичне виховання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Призначені росією адміністрації в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей ухвалили закони, що забороняють "дискредитацію органів влади російської федерації" та розповсюдження "хибної інформації" про них, "заклики до екстремістських дій" та іншу протестну активність.

Українські Національні Новини

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