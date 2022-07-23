У Херсоні окупаційна влада шукає "спеціалістів", які могли б працювати на захоплених підприємствах

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Як зазначається, для цього російські окупанти навіть "відновили роботу" в захопленому ними Центрі зайнятості.

"А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване "військово-патріотичне виховання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Призначені росією адміністрації в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей ухвалили закони, що забороняють "дискредитацію органів влади російської федерації" та розповсюдження "хибної інформації" про них, "заклики до екстремістських дій" та іншу протестну активність.