В Херсоне оккупационные власти ищут "специалистов", которые могли бы работать на захваченных предприятиях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Херсоне оккупационная власть, не имея поддержки населения, ищет "специалистов", которые могли бы работать на захваченных предприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Как отмечается, для этого российские оккупанты даже "возобновили работу" в захваченном ими Центре занятости.
"А среди молодежи пытаются насаждать пророссийское мировоззрение через так называемое "военно-патриотическое воспитание", - говорится в сообщении.
Напомним
Назначенные россией администрации в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей приняли законы, запрещающие "дискредитацию органов власти российской федерации" и распространение "ложной информации" о них, "призывы к экстремистским действиям" и другую протестную активность.