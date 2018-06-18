У Херсоні невідомі напали на журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Невідомі скоїли напад на журналіста у Херсоні. Про це повідомила прес-служба ГУНП у Херсонській області, передає УНН.
"Вранці в Корабельне відділення поліції звернувся 35-річний житель обласного центру. Він представився журналістом одного із засобів масової інформації та розповів, що двоє невідомих чоловіків на вулиці спричинили заявникові тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України. Проводяться першочергові слідчі дії.
Крім того, сьогодні вранці журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на нього скоїли напад.
"Після побиття сіли в машину з транзитними номерами. Вся інформація у поліції. Били мовчки. Пов'язую виключно з моєю професійною діяльністю", – написав журналіст.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка.