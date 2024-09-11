У Херсоні чутно вибухи
Київ • УНН
У Херсоні повідомляють про вибухи, хоча повітряна тривога в області не оголошувалася. Водночас у східних і північних областях України оголошено повітряну тривогу.
У Херсоні чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
Повітряна тривога в області наразі не оголошувалася.
Повітряна тривога нині лунає у східних і північних областях, зокрема — у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
У Миколаєві пролунав вибух03.09.24, 03:37 • 108085 переглядiв