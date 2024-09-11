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У Херсоні чутно вибухи

У Херсоні чутно вибухи

Київ • УНН

 • 23100 перегляди

У Херсоні повідомляють про вибухи, хоча повітряна тривога в області не оголошувалася. Водночас у східних і північних областях України оголошено повітряну тривогу.

У Херсоні чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Деталі

Повітряна тривога в області наразі не оголошувалася.

Повітряна тривога нині лунає у східних і північних областях, зокрема — у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Миколаєві пролунав вибух03.09.24, 03:37 • 108085 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна

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