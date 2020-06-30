У Херсоні чоловік намагався зґвалтувати неповнолітню

“28 червня, під час патрулювання, гвардійці автопатруля військової частини 3056 Національної гвардії України отримали виклик по лінії "102“ з повідомленням про спробу зґвалтування чоловіком неповнолітньої дівчини, поблизу житлових будинків в Таврійському мікрорайоні. Батько дівчинки повідомив, що зловмисник втік, але точно зміг описати його зовнішність. Вже згодом гвардійці затримали підозрюваного”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що затриманого та потерпілу разом з батьком доставили до районного відділу поліції для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 15 років позбавлення волі колишнього депутата Сєвєродонецької міської ради за вчинення зґвалтування неповнолітніх та малолітніх дітей.