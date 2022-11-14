У Херсон повернулися українські прикордонники

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"Херсонський прикордонний загін повернувся в Херсон, до свого постійного місця дислокації. Херсон – це Україна", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був президент України Володимир Зеленський.