У Харкові затримали чоловіка, який влаштував стрілянину

У поліції повідомили, що 29 жовтня до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що малознайомий чоловік біля кафе погрожує йому пістолетом.

За адресою поліцейські затримали 30-річного чоловіка, у якого вилучили пристрій для відстрілу патронів. Експерти виявили в магазині три набої з гумовими кулями та один у патроннику. За обліковими даними, зазначений пристрій в поліції не значиться.

У ході проведення оперативних заходів працівники поліції встановили, що затриманий за описом схожий на чоловіка, який кілька днів тому стріляв у людей біля кіосків у місті Первомайський. Тоді троє молодиків отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Під час слідчих дій постраждалі впізнали зловмисника.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання відносно чоловіка міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня, у м.Первомайський Харківської області невідомий чоловік почав стрілянину по перехожих.