В Харькове задержали мужчину, который устроил стрельбу

В полиции сообщили, что 29 октября до Первомайского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что малознакомый мужчина возле кафе грозит ему пистолетом.

По адресу полицейские задержали 30-летнего мужчину, у которого изъяли устройство для отстрела патронов. Эксперты обнаружили в магазине три патрона с резиновыми пулями и один в патроннике. По учетным данным, указанное устройство в полиции не значится.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей у ​​киосков в городе Первомайский. Тогда трое молодых получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Как сообщал УНН, 28 октября, в Первомайский Харьковской области неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим.