У Харкові за 4 дні пошкодили 33 терміналів E-ticket

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харкові в ніч з 3 на 4 грудня зловмисники пошкодили монтажною піною та клеєм 25 терміналів з продажу електронних квитків для проїзду в громадському транспорті, ще вісім у перші три дні роботи нововведення. Про це повідомляє УНН з посиланням на KHARKIV Today.