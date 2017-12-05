У Харкові за 4 дні пошкодили 33 терміналів E-ticket
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харкові в ніч з 3 на 4 грудня зловмисники пошкодили монтажною піною та клеєм 25 терміналів з продажу електронних квитків для проїзду в громадському транспорті, ще вісім у перші три дні роботи нововведення. Про це повідомляє УНН з посиланням на KHARKIV Today.
Такі дані були оприлюднені в понеділок 4 грудня заступником Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Евгенієм Водовозовим який припустив, що кількість пошкоджених терміналів може бути більша.
“Ми звернулись у поліцію. Те, що відбулось, не схоже на дрібне хуліганство. Поки невідомо, хто це, але давайте не будемо заважати поліції працювати. Я сподіваюсь, що зубна паста, монтажна піна та й решта видів пошкоджень автоматів — це різні зловмисники, а не цілеспрямований саботаж”, — повідомив Водовозов.
Сума збитків за пошкодження терміналів становить більше ніж півмільйона гривень. Усього в місті встановлено 323 таких термінали.
Нагадаємо, 7 травня 2017 року в Україні набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.