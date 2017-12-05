В Харькове за 4 дня повредили 33 терминала E-ticket

Такие данные были обнародованы в понедельник, 4 декабря заместителем Харьковского городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгением Водовозовым который предположил, что количество поврежденных терминалов может быть больше.

“Мы обратились в полицию. И на мелкое хулиганство произошедшее уже не тянет. Пока неизвестно, кто это, но давайте не будем мешать полиции работать. Я надеюсь, что зубная паста, монтажная пена и другие виды порчи автоматов, — это разные злоумышленники, а не саботаж в общей сути”, — сообщил Водовозов.

Сумма убытков за повреждение терминалов составляет более полумиллиона гривен. Всего в городе установлено 323 таких терминалов.

Напомним, 7 мая 2017 года в Украине вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.