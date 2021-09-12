У Харкові відбувся другий KharkivPride
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Харкові пройшов двогодинний марш за права людини KharkivPride, повідомляє УНН.
Деталі
Захід стартував о 12 годині. За інформацією організаторів цього року KharkivPride зібрав майже 3 тисячі людей.
Колона учасників під охороною поліції пройшла від майдану Свободи до Саржиного Яру.
“Це була мирна хода ЛГБТ+ спільноти та всіх інших людей, які підтримують рівність прав та можливостей для всіх, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності”, — написали організатори на сторінці Прайду у соцмережі.
Учасники ходи скандували “Українська нація, геть дискримінацію!”, “Бунтуй, кохай, права не віддавай!”, “Всі різні, всі рівні!” тощо.
На початку акції невідомий намагався вирвати в учасників райдужний прапор та вигукував гомофобні гасла, але його швидко відтіснила поліція.
Нагадаємо, що Марш рівності відбудеться у Києві 19 вересня.