В Харькове состоялся второй KharkivPride
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Харькове прошел двухчасовой марш за права человека KharkivPride, сообщает УНН.
Детали
Мероприятие стартовало в 12:00. По информации организаторов этого года KharkivPride собрал почти 3000 человек.
Колонна участников под охраной полиции прошла от площади Свободы до Саржиного Яра.
"Это было мирное шествие ЛГБТ+ сообщества и всех других людей, которые поддерживают равенство прав и возможностей для всех, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - написали организаторы на странице Прайда в соцсети.
Участники шествия скандировали "Украинская нация, долой дискриминацию!", "Бунтуй, люби, права не отдавай!", "Все разные, все равные!" и тому подобное.
В начале акции неизвестный пытался вырвать у участников радужный флаг и выкрикивал гомофобные лозунги, но его быстро оттеснила полиция.
Напомним, что Марш равенства состоится в Киеве 19 сентября.