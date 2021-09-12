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2 марта, 17:42 • 118201 просмотра

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В Харькове состоялся второй KharkivPride

В Харькове состоялся второй KharkivPride

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Харькове прошел двухчасовой марш за права человека KharkivPride, сообщает УНН.

Детали

Мероприятие стартовало в 12:00. По информации организаторов этого года KharkivPride собрал почти 3000 человек.
Колонна участников под охраной полиции прошла от площади Свободы до Саржиного Яра.

"Это было мирное шествие ЛГБТ+ сообщества и всех других людей, которые поддерживают равенство прав и возможностей для всех, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - написали организаторы на странице Прайда в соцсети.

Участники шествия скандировали "Украинская нация, долой дискриминацию!", "Бунтуй, люби, права не отдавай!", "Все разные, все равные!"  и тому подобное.

В начале акции неизвестный пытался вырвать у участников радужный флаг и выкрикивал гомофобные лозунги, но его быстро оттеснила полиция.

Напомним, что Марш равенства состоится в Киеве 19 сентября.

Украинские Национальные Новости

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