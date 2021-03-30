У Харкові вантажівка на смерть збила чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Харкові вантажівка на смерть збила чоловіка, який мив фари автомобілям. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
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48-річний водій вантажівки “МАN” з напівпричепом здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.
Подія сталася на перехресті проспектів Льва Ландау і Героїв Сталінграда 30 березня.
Попередньо встановлено, що автомобіль стояв на перехресті на забороняючий рух сигнал світлофора. Коли загорілося зелене світло, водій почав рух та скоїв наїзд на чоловіка, який мив фари автомобілям і знаходився біля правого кута вантажівки поза межами пішохідного переходу.
Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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