В Харькове грузовик насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Харькове грузовик насмерть сбил мужчину, который мыл фары автомобилям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Детали
48-летний водитель грузовика “МАN” с полуприцепом совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.
ЧП произошло на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда 30 марта.
Предварительно установлено, что автомобиль стоял на перекрестке на запрещающий движение сигнал светофора. Когда загорелся зеленый свет, водитель начал движение и совершил наезд на мужчину, который мыл фары автомобилям и находился у правого угла грузовика вне пешеходного перехода.
Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним
В Винницкой области 20-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. В результате наезда дети погибли на месте происшествия, водитель задержан.