У Харкові та районі через ворожі обстріли ще 15 постраждалих - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Харкові та районі через ворожі обстріли за добу ще 15 людей постраждали, а вночі окупанти пошкодили газопровід, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Голова Харківської ОВА зазначив, що "вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід". З його слів, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.
Також він повідомив про евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової. І про доставку гуманітарної допомоги до пунктів видачі у Харкові та до громад області.
Доповнення
Прокуратура повідомила, що у Харківській області російські окупанти підпалили тіла трьох місцевих жителів.