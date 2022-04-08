У Харкові та районі через ворожі обстріли ще 15 постраждалих - голова ОВА

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"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих", - повідомив Синєгубов.

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Голова Харківської ОВА зазначив, що "вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід". З його слів, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.

Також він повідомив про евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової. І про доставку гуманітарної допомоги до пунктів видачі у Харкові та до громад області.

Доповнення

Прокуратура повідомила, що у Харківській області російські окупанти підпалили тіла трьох місцевих жителів.