У Харкові серед білого дня намагалися викрасти людину

Так, двоє чоловіків намагалися силою посадити до авто ВАЗ-2110 третього – жителя Харкова 1984 року народження, надівши йому на руки кайданки. Свої дії вони пояснили тим, що останній заборгував їм гроші. Однак свої плани нападники реалізувати не змогли, адже люди, які стали свідками події, не дозволили їм цього.



Після звернення до правоохоронців поліція викрила та затримала двох підозрюваних у нападі.



Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі двоє підлітків були викрадені та піддані тортурам.