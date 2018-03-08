У Харкові жінки вийшли на марш солідарності
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 8 березня. УНН. У Харкові близько півтори сотні жінок вийшли на марш солідарності "Всі різні. Всі рівні". Про це повідомляє кореспондент УНН.
Колоною з плакатами та гаслами “Моє тіло-моє діло”, “Сексу так — сексизму ні”, “8 Березня для боротьби” феміністки пройшлися від станції метро Архітектора БекЕтова до площі Конституції, де влаштували майданчик, де кожна жінка мала змогу висловити свої вимоги.
"Нам було дуже важливо заявити про те, що незважаючи на всю різноманітність жінок і взагалі людей — все повинні мати рівні права і держава повинна виконувати зобов’язання щодо забезпечення доступу до рівних прав“,- розповіла УНН організаторка маршу Анна Шаригіна
Охороняли дівчат дві сотні правоохоронців: поліцейські та курсанти Нацгвардії. Марш за рівні права та проти гендерної дискримінації у Харкові проводять вже третій рік поспіль. у милу рази бід час ходи були провокації з боку представників Нацкорпусу, на цей раз все минулося без ексцесів.
Нагадаємо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s уперше в історії змінила логотип на честь Міжнародного жіночого дня. Компанія перевернула букву “M”, щоб вийшла “W” (women “жінки”).