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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 45855 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58126 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61550 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103068 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94598 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103799 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110830 просмотра

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Актуальное
В Харькове женщины вышли на марш солидарности

В Харькове женщины вышли на марш солидарности

Киев  •  УНН

 • 13340 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 марта. УНН. В Харькове около полутора сотен женщин вышли на марш солидарности "Все разные. Все равные". Об этом сообщает корреспондент УНН.

Колонной с плакатами и лозунгами "Мое тело-мое дело", "Сексу да - сексизму нет", "8 Марта для борьбы" феминистки прошлись от станции метро Архитектора Бекетова до площади Конституции, где устроили площадку, где каждая женщина имела возможность выразить свои требования .

"Нам было очень важно заявить о том, что несмотря на все разнообразие женщин и вообще людей - все должны иметь равные права и государство должно выполнять обязательства по обеспечению доступа к равным правам", - рассказала УНН организатор марша Анна Шарыгина

Охраняли девушек две сотни правоохранителей: полицейские и курсанты Нацгвардии. Марш за равные права и против гендерной дискриминации в Харькове проводят уже третий год подряд. в милую раза бед время шествия были провокации со стороны представителей Нацкорпусу, на этот раз все обошлось без эксцессов.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории сменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women "женщины").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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