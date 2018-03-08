В Харькове женщины вышли на марш солидарности
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 марта. УНН. В Харькове около полутора сотен женщин вышли на марш солидарности "Все разные. Все равные". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Колонной с плакатами и лозунгами "Мое тело-мое дело", "Сексу да - сексизму нет", "8 Марта для борьбы" феминистки прошлись от станции метро Архитектора Бекетова до площади Конституции, где устроили площадку, где каждая женщина имела возможность выразить свои требования .
"Нам было очень важно заявить о том, что несмотря на все разнообразие женщин и вообще людей - все должны иметь равные права и государство должно выполнять обязательства по обеспечению доступа к равным правам", - рассказала УНН организатор марша Анна Шарыгина
Охраняли девушек две сотни правоохранителей: полицейские и курсанты Нацгвардии. Марш за равные права и против гендерной дискриминации в Харькове проводят уже третий год подряд. в милую раза бед время шествия были провокации со стороны представителей Нацкорпусу, на этот раз все обошлось без эксцессов.
Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории сменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women "женщины").