У Харкові невідомий розправився над літньою парою та підпалив будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Невідомий пограбував будинок у Харкові та зник, підпаливши його. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Подія сталася вдень 27 червня у Московському районі міста Харкова. Близько 14:20 в частині одноповерхового житлового будинку по вул. Сабурівській сталася пожежа, яка о 17:20 була локалізована підрозділами ДСНС в Харківській області", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду місця події поліцейські виявили 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, а також тіло 72-річного чоловіка із ножовими пораненнями.
З висновків рятувальників з'ясувалося, що причиною займання виявилося занесення відкритого джерела запалення.
Як розповіла поліцейським потерпіла, до будинку проник невідомий. Він напав на неї – вдарив по голові, зв'язав та поклав до ванни. Потім він почав шукати у будинку гроші, ювелірні вироби, цінні предмети. Невідомий заволодів грошима у сумі 1200 грн, продуктами харчування, а потім зник з місця події, підпаливши будинок.
"Жінку госпіталізовано до лікарні, тіло її загиблого співмешканця направлено до моргу для встановлення причин смерті", – зазначили в поліції.
Слідчі кваліфікували подію за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
Триває досудове розслідування. Також організовано необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її затримання.
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