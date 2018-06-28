У Харкові невідомий розправився над літньою парою та підпалив будинок

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Невідомий пограбував будинок у Харкові та зник, підпаливши його. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

"Подія сталася вдень 27 червня у Московському районі міста Харкова. Близько 14:20 в частині одноповерхового житлового будинку по вул. Сабурівській сталася пожежа, яка о 17:20 була локалізована підрозділами ДСНС в Харківській області", – йдеться в повідомленні.

Під час огляду місця події поліцейські виявили 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, а також тіло 72-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

З висновків рятувальників з'ясувалося, що причиною займання виявилося занесення відкритого джерела запалення.

Як розповіла поліцейським потерпіла, до будинку проник невідомий. Він напав на неї – вдарив по голові, зв'язав та поклав до ванни. Потім він почав шукати у будинку гроші, ювелірні вироби, цінні предмети. Невідомий заволодів грошима у сумі 1200 грн, продуктами харчування, а потім зник з місця події, підпаливши будинок.

"Жінку госпіталізовано до лікарні, тіло її загиблого співмешканця направлено до моргу для встановлення причин смерті", – зазначили в поліції.

Слідчі кваліфікували подію за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Триває досудове розслідування. Також організовано необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її затримання.

Нагадаємо, житель Кропивницького до смерті побив знайому. Аби приховати сліди злочину, чоловік примусив свого родича вивезти та спалити тіло потерпілої. 

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