У Харкові невідомі напали на чоловіка та забрали 30 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Харкові зловмисники заволоділи коштами потерпілого у сумі 30 тисяч доларів та зникли з місця події.
Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ НП України в Харківській області.
Як розповіли правоохоронці, повідомлення про вчинення злочину надійшло 28 грудня близько 20-00 до чергової частини Шевченківського відділу поліції Харкова.
“Попередньо встановлено, що 21-річний чоловік їхав з другом у справах на своєму автомобілі „Форд“. На перехресті вулиці Академіка Проскури та Білгородського іномарку заблокував автомобіль „Ауді“, з якого вийшли троє невідомих у масках. Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою застосування фізичного насильства невідомі відібрали у потерпілого грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів США, після чого зникли з місця події”, — розповіли у прес-службі.
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У поліції додали, що водій автомобіля “Форд” та його товариш були доставлені до лікарні із забоями. Після надання медичної допомоги вони відпущені додому.
На даний час поліцією вживаються всі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.
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Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.