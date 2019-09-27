Двоє чоловіків у Харкові зґвалтували 16-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. 26 вересня до Великобурлуцького відділення поліції Харківської області звернувся батько потерпілої та повідомив, що 21 вересня близько 20:00 поблизу села Сірий Яр малознайомі в автомобілі зґвалтували його 16-річну доньку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“Двоє малознайомих чоловіків запропонували підвезти її до селища Великий Бурлук. Поблизу села Сірий Яр в машині чоловіки зґвалтували потерпілу”, — сказано у повідомленні.
Під час проведення низки поліцейських заходів правоохоронці затримали насильників. Ними виявились місцеві мешканці 20 та 44 років.
Протягом декількох годин вдалося встановити особи зловмисників та затримати їх.
Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Чоловікам повідомлено про підозру у вчинення злочину. На даний час вони перебувають у слідчому ізоляторі та чекають обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Вінниччині нетверезий батько зґвалтував 12-річну доньку.