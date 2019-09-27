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Двое мужчин в Харькове изнасиловали 16-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 25021 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. 26 сентября по Великобурлукского отделения полиции Харьковской области обратился отец потерпевшей и сообщил, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Двое мужчин в Харькове изнасиловали 16-летнюю девушку

“Двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине мужчины изнасиловали потерпевшую”, — говорится в сообщении.

При проведении ряда полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников. Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.

В течение нескольких часов удалось установить личности злоумышленников и задержать их.

Мужчин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе и ждут избрания меры пресечения.

Напомним, в Винницкой нетрезвый отец изнасиловал 12-летнюю дочь.

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