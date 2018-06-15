У Харкові дитячі забавки на греблі скінчились трагедією: утопився хлопчик

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Водолази Державної служби із надзвичайних ситуацій у Харківській області дістали з річки тіло загиблої дитини. Про це повідомив прес-центр відомства, передає УНН.

“14 червня двоє підлітків бавились у воді р.Лопань коло греблі. З якихось причин один з дітей, хлопчик 2004 року народження, у черговий раз пірнаючи, не з’явився на поверхні води. Його товариш забив на сполох і повідомив дорослим. Після пошуків тіло дитини було виявлене у ямі глибиною 3 метри на дні річки”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 14 червня до Служби порятунку “101” від співробітників Національної поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на водоймі. Подія трапилась за адресою: м. Харків, поблизу будинку № 8а на вул. Скуридина Дача, де протікає річка Лопань.

Для пошуків тіла дитини на місце пригоди були викликані водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області.

Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті чоловік врятував з ріки 3 дітей, але потонув сам. Нагадаємо, з початку цього року на водоймах України загинули 378 людей, з яких 35 дітей.

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