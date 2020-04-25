У Харкові чоловіка вбили, ймовірно, під час продажу авто
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Харкові поліція розслідує обставини смерті чоловіка, який близько двох тижнів не виходив на зв’язок. Як стало відомо УНН чоловіка могли вбити під час продажу авто.
Прес-служба ГУНП у Харківській області повідомляла, що до них звернувся місцевий житель, який повідомив, що його товариш з 9 квітня не виходить на зв’язок. Чоловік також повідомив, що родичи товариша перебувають за межами України. Поліція, прибувши за місцем проживання чоловіка (1969 року народження) виявила його тіло.
Сталося це 22 квітня.
Як стало відомо УНН, підчас проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть чоловіка настала від кульового поранення в голову. Проведено огляд помешкання покійного та виявлено саморобні кулі та пістолет “Сталкер”.
Також встановлено, що чоловік продав свій автомобіль, гроші в помешканні загиблого не виявлені.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Як писав УНН, на Дніпропетровщині мати вбила сина після того, як він спробував вбити її.