У Харкові чоловік розніс косметичний магазин

Так, інцідент стався в Основ'янському районі.

В поліції повідомили, що 35-річний чоловік знаходився в приміщенні косметичного магазину, раптом почав скандалити і нецензурно висловлюватися. Після цього він скинув косметичні товари, які стояли на полицях, на підлогу. Заспокоїти хулігана вдалося тільки поліцейським.

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"Матеріальний збиток оцінений майже в 6000 гривень," - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру. Максимальна санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.