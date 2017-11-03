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У Харкові чоловік розніс косметичний магазин

У Харкові чоловік розніс косметичний магазин

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Харків'янин розгромив кілька полиць в косметичному магазині після того, як співробітники відмовилися дати йому грошей на проїзд, передає УНН з посиланням на ГУ НП в Харківській області.

Так, інцідент стався в Основ'янському районі.

В поліції повідомили, що 35-річний чоловік знаходився в приміщенні косметичного магазину, раптом почав скандалити і нецензурно висловлюватися. Після цього він скинув косметичні товари, які стояли на полицях, на підлогу. Заспокоїти хулігана вдалося тільки поліцейським.

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"Матеріальний збиток оцінений майже в 6000 гривень," - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру. Максимальна санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

Українські Національні Новини

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